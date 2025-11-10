"Енергоатом" підтвердив проведення у нього обшуків НАБУ та САП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять слідчі дії в НАЕК "Енергоатом", повідомила компанія.

"Енергоатом" інформує, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії, які здійснюють представники НАБУ та САП", – йдеться в повідомленні компанії в Телеграм-каналі у понеділок.

НАЕК наголосила, що повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі запитувані матеріали та сприяє об’єктивному і прозорому розслідуванню. "Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин", – запевнив "Енергоатом".

Як повідомлялося, НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", – зазначає НАБУ.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас", є член Національної комісії, котрий здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

НАБУ зазначає, що фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль "смотрящіх".

Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.