Україна та Литва узгодили перелік спільних науково-дослідних проєктів на 2026–2027рр

Україна та Литва узгодили перелік із 15 спільних науково-дослідних проєктів на 2026–2027 роки під час засідання двосторонньої українсько-литовської комісії зі співробітництва у сфері науки та технологій у Вільнюсі (Литовська Республіка), повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Під час роботи Комісії сторони: обговорили стан та перспективи українсько-литовського співробітництва у сфері науки та технологій; розглянули результати реалізації спільних науково-дослідних проєктів 2024–2025 років; визначили наукові пріоритети та результати проведення конкурсу спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів на 2026–2027 роки, обговорили й погодили продовження Робочої програми українсько-литовського співробітництва на 2026-2028 роки", - йдеться в повідомленні міністерства.

Також сторони висловили готовність надалі співпрацювати в межах Міжнародної коаліції підтримки науки, досліджень та інновацій в Україні (R&I Coalition for Ukraine), і обговорили питання подальшої підтримки від литовських партнерів щодо відновлення та модернізації дослідницької інфраструктури України, пошкодженої внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Україна і Литва підписали меморандум, що передбачає EUR21 млн цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти.