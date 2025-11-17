Макрон: Все готово для миру, лише РФ відмовляється і хоче продовжувати війну

Президент Франції Емманюель Макрон засудив останні російські атаки по Україні та наголосив, що лише Кремль не бажає миру, а хоче продовжувати війну.

"Тільки Росія обрала війну. Ніщо не виправдовувало цей вибір…Сьогодні лише Росія вирішила продовжувати цю війну і навіть посилювати її. Нагадую, що з минулого березня українці чітко підтвердили свою готовність до миру, і що, враховуючи американські ініціативи, підтримані європейцями, та значну роботу, яку ми виконали протягом останніх місяців, все готово для миру", – сказав Макрон на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

Макрон наголосив, що лише Росія "відмовляється це зробити". Він додав, що "посилення ударів по енергетичній інфраструктурі України є ще одним доказом цієї агресії та цинізму".

"І я хочу рішуче засудити ці атаки, а також напади на цивільне населення. Це доказ того, що Росія прагне взяти під контроль вашу територію та не діє відповідно до взятих на себе зобов'язань", - наголосив Макрон.

Водночас він підкреслив, що з самого першого дня російської агресії Франція "зробила чіткий вибір: однозначну та непохитну підтримку України".

"І ця підтримка — це не просто моральний обов'язок; це глибока відданість нашій колективній безпеці, безпеці нашого континенту та безпеці всіх європейців", - заявив французький лідер.

Він наголосив, що Франція підтримує справедливий та тривалий мир, який "зберігає законні права України, її безпеку та безпеку всіх європейців".

"Ми докладемо всіх зусиль для досягнення цієї мети разом з усіма нашими європейськими партнерами та всіма членами Коаліції охочих, яку ми створили тут, у Парижі, у лютому минулого року, а також зі Сполученими Штатами та всіма країнами, які вірять у цінності Статуту ООН та серйозно ставляться до своєї відповідальності за підтримку миру", - зазначив Макрон.