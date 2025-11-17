Офіс генпрокурора повідомляє про викриття масштабних зловживань в оборонній сфері, затримано 50 осіб

Прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони викрили протягом останніх трьох тижнів хвилю зловживань, що охоплюють незаконні виїзди, корупцію у військових частинах, маніпуляції з проходженням військово-лікарських комісій (ВЛК) та розкрадання оборонних коштів, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України у понеділок.

"Затримано 50 осіб, задокументовано понад 30 млн грн неправомірної вигоди та збитків", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у справах щодо незаконного виїзду за кордон затримано 22 учасники схем. "Зафіксовано масові схеми організації незаконного перетину кордону: від фіктивних довідок до підроблених документів про інвалідність і "супроводу" через пункти пропуску. Загальна сума неправомірної вигоди у цих провадженнях - 6,2 млн грн", - проінформували у відомстві.

За справами про корупцію у військових частинах затримані 15 командирів та службових осіб. "За три тижні прокурори задокументували майже 1,5 млн грн хабарів за: призначення на посади, переведення між частинами, бронювання, оформлення на службу", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Також повідомляється про зафіксовані схеми ухилення від служби, зокрема, через механізми впливу на рішення ВЛК та організацію дезертирства.

Офіс генпрокурора також повідомляє про викриття розкрадання оборонних ресурсів, що призвело до 24,5 млн грн збитків. "Задокументовано привласнення коштів, пального та незаконні додаткові виплати", - йдеться у повідомленні.