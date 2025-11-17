Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

Унаслідок ворожої атаки енергооб'єкту Одеської області знеструмлені 32 тис. абонентів, енергетики почнуть відновлювальні роботи після отримання дозволу від військових та рятувальників, повідомляють у пресслужбі ДТЕК.

"Одещина: ворог вночі атакував енергетичний об’єкт ДТЕК. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - сказано у телеграмі.

За даними ДТЕК, 4 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 32 500 - тимчасово без світла.

"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, постраждала одна людина.