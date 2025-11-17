17 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

17 листопада 2025 року відзначають Міжнародний день студента та День студента в Україні, День дій проти раку шийки матки, Всесвітній день передчасно народженої дитини.

Православна церква вшановує пам'ять святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського.

День 1362 Російська агресія - Day 1362 Russian aggression

День дій проти раку шийки матки

День дій проти раку шийки матки - це важлива подія, яка об'єднує людей, спільноти та організації по всьому світу, щоб виступити за ліквідацію раку шийки матки. Проводиться щорічно 17 листопада.

Міжнародний день студента та День студента в Україні

Міжнародний день студентів було впроваджено на Всесвітньому конгресі студентів. Свято відзначається щорічно 17 листопада.

На жаль, фундаментом дати святкування стали трагічні події 1939 року. В Чехії під час мирної демонстрації один зі студентів був важко поранений поліцією. Отримані ушкодження були несумісні з життям і студент помер. Його смерть викликала ряд протестів невдоволених студентів, що привернули увагу окупаційної влади, яка своєю чергою розв’язала питання у свій спосіб. Було прийнято закрити всі вищі навчальні заклади Чехії на три роки.

Всесвітній день передчасно народженої дитини

Щороку 17 листопада людство відзначає міжнародну подію – Всесвітній день передчасно народженої дитини.

Ідея цього дня з’явилася у 2008 році, ініціатором виступив Європейський фонд допомоги новонародженим. Тож, у 2009 році здійснилося перше відзначення цього дня, проте назва була інакшою: "Міжнародний день поінформованості про недоношеність". Вже на наступний рік коло організацій-учасників цієї події значно розширилося, тому було вирішено зробити подію міжнародною та змінити у 2011 році назву на "Всесвітній день недоношених дітей". З кожним роком увага до теми передчасно народжених дітей та увага до події зростає: більше сотні країн та мільйони людей на всій планеті об’єднуються заради розв’язання проблеми недоношеності.

Всесвітній день недоношених дітей покликаний заявити про важливість цієї проблеми, про необхідність допомоги лікарям і родинам недоношених дітей, підвищити обізнаність суспільства щодо цього.

Невтішна статистика говорить, що приблизно кожна десята дитина народжується передчасно, кожного року більше мільйона діток у світі помирає через недоношеність.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Івана (Яна) Осиповича Паліцина (Палицина) (Паліце) (1865–1931), українського скрипаля, альтиста, диригента, педагога чеського походження;

125 років від дня народження Володимира Івановича Блавацького (Трач) (1900–1953), українського актора, режисера, антрепренера, театрального діяча (США);

120 років від дня народження Михайла Андрійовича Жовтобрюха (1905−1995), українського мовознавця;

115 років від дня народження Ярослава-Михайла Тимотейовича Старуха (1910–1947), українського публіциста, редактора, політичного, військового, державного діяча, члена ОУН та УПА;

100 років від дня народження Анатолія Сергійовича Буковського (1925−2006), українського кінорежисера;

100 років від дня опублікування (1925) роману Т. Драйзера "Американська трагедія";

55 років від дня народження Андрія Анатолійовича Кокотюхи (1970), українського письменника, журналіста, кіносценариста.

Ще цього дня:

1921 - Закінчився поразкою Другий Зимовий похід Армії УНР. Волинська повстанська група генерал-хорунжого Юрка Тютюнника зазнала поразки під с. Малі Миньки на Житомирщині, полонених було розстріляно під Базаром;

1939 - Тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори. На пам'ять про цю подію Україна, згідно з Указом Президента (№ 659/99, від 16 червня 1999), разом зі світовою спільнотою відзначає День студента;

1948 - Введено в експлуатацію газопровід Дашава — Київ, діаметром 500 мм і завдовжки 509 км. Офіційний день заснування "Київтрансгазу";

1964 - Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки;

1969 -В Гельсінкі починаються радянсько-американські переговори по обмеженню стратегічних озброєнь;

1970 - Після м'якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції "Місяць-17" в подорож по супутнику Землі вирушає "Місяцехід-1";

1971 - Військовий переворот в Північній Ірландії;

1989 - Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, приурочену до 50-річчя протестів проти нацистської окупації 1939 р. З цього фактично почалася "оксамитова революція", що повалила комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці;

1994 - Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР "Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим");

2000 - "Україна ніколи не буде ядерною державою", заявив експрезидент України Леонід Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Церковне свято:

17 листопада православна церква відзначає День вшанування пам’яті святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського (Зимовказника). Святий був народжений в Неокесарії, вчився в Александрії, довгий час жив у пустелі, захищав людей у часи гонінь на християн. Єпископ Григорій відомий своїм даром доносити до людей Боже слово, багато народу прийшло до християнства завдяки його старанням. Коли Григорій ступив на кафедру, то в Неокесарії було лише 17 християн, а перед смертю святого залишилось лише 17 язичників.

Іменини:

Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Вікторія.

З прикмет цього дня:

Якщо в цей день встановлюється певна погода, то вона може протриматися до кінця місяця. Якщо навколо місяця утворилися світлі кола, погода незабаром зміниться.