В Одеській області вночі пошкоджено об’єкти енергетики через удари безпілотників

Фото: Одеська ОВА

Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини, у результаті чого вночі були пошкоджені об’єкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені об’єкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв", – зазначив Кіпер.

У постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення.