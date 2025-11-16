Інтерфакс-Україна
Події
08:54 16.11.2025

В Одеській області вночі пошкоджено об’єкти енергетики через удари безпілотників

1 хв читати
В Одеській області вночі пошкоджено об’єкти енергетики через удари безпілотників
Фото: Одеська ОВА

Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини, у результаті чого вночі були пошкоджені об’єкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені об’єкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв", – зазначив Кіпер.

У постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення.

Теги: #одеська_область #енергетика #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 16.11.2025
Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

08:22 16.11.2025
Ворог атакував Павлоградський район Дніпропетровщини БпЛА: один чоловік постраждав

Ворог атакував Павлоградський район Дніпропетровщини БпЛА: один чоловік постраждав

00:28 16.11.2025
МЗС Франції: Масовані удари РФ по Києву стали новою ескалацією

МЗС Франції: Масовані удари РФ по Києву стали новою ескалацією

16:14 15.11.2025
Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

15:04 15.11.2025
Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Рязанській області, радіолокаційну станцію, військовий ешелон та декілька районів зосередження противника - Генштаб

Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Рязанській області, радіолокаційну станцію, військовий ешелон та декілька районів зосередження противника - Генштаб

23:03 14.11.2025
Росіяни атакували Хмельницьку область ракетами "Кинжал" - ОВА

Росіяни атакували Хмельницьку область ракетами "Кинжал" - ОВА

09:15 14.11.2025
ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

19:51 13.11.2025
IFC, ЄБРР та Notus і Rengy Development на ReBuild Ukraine 2025 підписали угоди з розвитку ВЕС, СЕС та energy storage

IFC, ЄБРР та Notus і Rengy Development на ReBuild Ukraine 2025 підписали угоди з розвитку ВЕС, СЕС та energy storage

11:09 13.11.2025
Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

07:28 13.11.2025
ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

Збито/подавлено 139 із 177 цілей противника, є влучання на 14 локаціях

Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

ОСТАННЄ

Бельгія засуджує масові атаки Росії на Україну та удар по посольству Азербайджану

Ворог атакував енергообʼєкти та інфраструктуру на Чернігівщині

Зеленський анонсував історичну угоду з Францією та візит до Іспанії для посилення обороноздатності України

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

Генштаб зафіксував 176 бойових зіткнень упродовж доби

Збито/подавлено 139 із 177 цілей противника, є влучання на 14 локаціях

РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

Адміністрація Трампа посилила імміграційні операції: Міністерство внутрішньої безпеки провело спецрейди у Шарлотті

Україна підготувала домовленість із Грецією щодо нового напрямку постачання газу — Зеленський

Окупанти за добу втратили 860 осіб та 70 од. спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА