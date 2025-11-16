Інтерфакс-Україна
Події
08:22 16.11.2025

Ворог атакував Павлоградський район Дніпропетровщини БпЛА: один чоловік постраждав

Фото: https://t.me/mykola_lukashuk

Ворог атакував Павлоградський район Дніпропетровської області безпілотниками, внаслідок чого постраждав 51-річний чоловік, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, у Нікопольському районі ворог вночі та з вечора здійснював обстріли артилерією та БпЛА по райцентру та Марганецькій громаді. Внаслідок атак сталась пожежа, пошкоджено приватний будинок та гімназію.

У Синельниківському районі через атаки у Васильківській громаді зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще чотири оселі, автомобілі, гаражі та господарські споруди. У самому Синельниковому пошкоджено інфраструктуру. Ворог також атакував БпЛА Миколаївську громаду: пошкоджено підприємство, а за уточненою інформацією, вчорашні атаки зачепили приватний будинок та інфраструктуру.

"Павлоградський район. У райцентрі внаслідок атаки БЛА постраждав 51-річний чоловік. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура", - інформує Лукашук ранком неділі.

 

Теги: #наслідки #дніпропетровська #атака

