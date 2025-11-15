Інтерфакс-Україна
Події
20:06 15.11.2025

Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

1 хв читати
Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

У неділю в Україні продовжують застосовуватися цілодобові обмеження електропостачання через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

За інформацією НЕК "Укренерго", обмеження передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 3,5 черг. Також обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти протягом усього дня – з 00:00 до 23:59.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в НЕК "Укренерго".

 

Теги: #графіки #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:54 12.11.2025
Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

19:29 10.11.2025
Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

19:03 09.11.2025
Графіки обмеження постачання електроенергії 10 листопада застосовуватимуться впродовж усієї доби

Графіки обмеження постачання електроенергії 10 листопада застосовуватимуться впродовж усієї доби

01:59 08.11.2025
Аварійні відключення застосовані через масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру - Міненерго

Аварійні відключення застосовані через масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру - Міненерго

18:17 06.11.2025
"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

13:46 06.11.2025
"Українські розподільні мережі" роз'яснили різницю між п'ятьма видами графіків обмежень е/е, які застосовує "Укренерго"

"Українські розподільні мережі" роз'яснили різницю між п'ятьма видами графіків обмежень е/е, які застосовує "Укренерго"

12:12 05.11.2025
Графіки обмеження електрики можуть зменшитися чи зникнути з початком ОЗП – директор ЦДЕ

Графіки обмеження електрики можуть зменшитися чи зникнути з початком ОЗП – директор ЦДЕ

10:48 03.11.2025
Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

22:03 01.11.2025
"Укренерго" спрогнозувало графіки відключень світла на неділю

"Укренерго" спрогнозувало графіки відключень світла на неділю

18:50 30.10.2025
Обмеження енергопостачання в п’ятницю будуть цілодобовими в усіх регіонах

Обмеження енергопостачання в п’ятницю будуть цілодобовими в усіх регіонах

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Троє загиблих і шестеро поранених через чергові обстріли Херсонщини

Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

ОСТАННЄ

Поліція повернула до зоокуточка левицю, що втекла з вольєра в Хмельницькому

Масштабна історична українсько-польська конференція відбудеться в травні 2026р - голова УІНП

Зеленський: РФ знову провалила встановлені Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська

Хор "Гомін" не братиме участь у концерті "Кварталу 95" - співдиректор Львівського органного залу

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Зеленський провів нараду з Федоровим щодо подальшої цифровізації державних послуг

Ми боремося за європейський вибір України – Ахметов привітав з 25 річчям SCM, яка до ювілею оновила айдентику

Росіяни ймовірно розстріляли двох українських військових на околицях Затишшя — Лубінець

Троє загиблих і шестеро поранених через чергові обстріли Херсонщини

Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА