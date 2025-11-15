Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

У неділю в Україні продовжують застосовуватися цілодобові обмеження електропостачання через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

За інформацією НЕК "Укренерго", обмеження передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 3,5 черг. Також обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти протягом усього дня – з 00:00 до 23:59.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в НЕК "Укренерго".