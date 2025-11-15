Інтерфакс-Україна
Події
10:51 15.11.2025

Окупанти 14 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 2 цивільних – обладміністрація

1 хв читати
Окупанти 14 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 2 цивільних – обладміністрація

Двоє мирних жителі Донецької області, в містах Лиман і Краматорськ, отримали поранення внаслідок обстрілів російськими окупантами минулої доби, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу вранці.

"Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку та авто. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Краматорську поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено інфраструктуру", - написав Філашкін в Телеграм.

Всього, за його словами, росіяни за добу 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

З лінії фронту евакуйовано 300 людей, у тому числі 53 дитини.

Як повідомлялося, у четвер, 13 листопада, окупанти 21 раз обстріляли населені пункти області, були поранені троє мирних жителів. 12 листопада було 14 обстрілів і один поранений, 11 листопада 13 обстрілів і двоє поранених.

13 листопада з лінії фронту евакуйовано 148 людей, у тому числі 37 дітей, 12 листопада - 180 людей, у тому числі 21 дитину, 11 листопада евакуйовано 154 людини, у тому числі 23 дитини.

Теги: #донеччина #філашкін #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 15.11.2025
Атаки на Дніпропетровську область забрали життя одного мирного мешканця, ще один постраждав – МВС

Атаки на Дніпропетровську область забрали життя одного мирного мешканця, ще один постраждав – МВС

10:11 15.11.2025
Окупанти 45 разів атакували дронами Чернігівську область, пошкоджені будинки та авто – обладміністрація

Окупанти 45 разів атакували дронами Чернігівську область, пошкоджені будинки та авто – обладміністрація

09:54 15.11.2025
Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

20:04 14.11.2025
Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

13:45 14.11.2025
Кількість постраждалих на Одещині збільшилася до 10 осіб, серед них дитина – ДСНС

Кількість постраждалих на Одещині збільшилася до 10 осіб, серед них дитина – ДСНС

12:31 14.11.2025
У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

11:02 14.11.2025
Внаслідок ударів РФ по енергетиці знеструмлено споживачів у трьох областях

Внаслідок ударів РФ по енергетиці знеструмлено споживачів у трьох областях

10:00 14.11.2025
ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

09:26 14.11.2025
Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

08:56 12.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

ОСТАННЄ

Сьомою загиблою внаслідок атаки РФ на Київ стала удова першого загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС у 1986 році

Трамп: 25 тис солдатів загинуло в російсько-українській війні за місяць, я сподіваюся скоро її зупинити

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 653 ворожі цілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

Мінфін США видав ще на місяць ліцензії на операції з укладання контрактів та продажу активів "Лукойлу", зокрема у Болгарії

Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

15 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський провів відеоконференцію з послами й консулами щодо пріоритетів на 2026 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА