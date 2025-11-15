Окупанти 14 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 2 цивільних – обладміністрація

Двоє мирних жителі Донецької області, в містах Лиман і Краматорськ, отримали поранення внаслідок обстрілів російськими окупантами минулої доби, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу вранці.

"Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку та авто. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Краматорську поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено інфраструктуру", - написав Філашкін в Телеграм.

Всього, за його словами, росіяни за добу 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

З лінії фронту евакуйовано 300 людей, у тому числі 53 дитини.

Як повідомлялося, у четвер, 13 листопада, окупанти 21 раз обстріляли населені пункти області, були поранені троє мирних жителів. 12 листопада було 14 обстрілів і один поранений, 11 листопада 13 обстрілів і двоє поранених.

13 листопада з лінії фронту евакуйовано 148 людей, у тому числі 37 дітей, 12 листопада - 180 людей, у тому числі 21 дитину, 11 листопада евакуйовано 154 людини, у тому числі 23 дитини.