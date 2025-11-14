Київщина у 2025р. спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони - на 400 млн грн більше, ніж торік

Київська область у 2025 році спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони, що на 400 млн грн більше, ніж торік; на ці кошти придбано та передано військовим понад 3 500 БпЛА, 240 одиниць РЕБ, сотні засобів зв’язку, живлення, автомобілі, техніки, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Допомога нашим силам безпеки та оборони. Цьогоріч на їх підтримку ми вже спрямували 2,8 млрд грн — на 400 млн грн більше, ніж торік. Це понад 3 500 БпЛА, 240 одиниць РЕБ, сотні засобів зв’язку, живлення, автомобілі, техніки — усе те, що щодня рятує життя і наближає перемогу. Підтримка оборонців до нашої великої Перемоги має лишатися пріоритетом №1 для кожної громади Київщини, а обсяг фінансування цього напряму — збільшуватися", - написав він у телеграм-каналі за підсумками засідання регіонального Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що було проведено на Київщині у п’ятницю.

За його словами, у заході взяли участь керівник Офісу Конгресу Лілія Пашинна, в.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський, народні депутати України, представники міністерств, силових структур, голови районів та громад.

"Не менш важливою була розмова про інтеграцію Захисників і Захисниць у життя громад", - додав він. За даними ОДА, Київщина має вже 12 ветеранських просторів, 11 центрів ветеранського розвитку, 239 фахівців, які супроводжують ветеранів і демобілізованих. Працюють модулі реабілітації у громадах, функціонує сучасний центр RECOVERY, реалізуються десятки спортивних і реабілітаційних програм. Понад тисяча ветеранів скористалися послугами служби зайнятості, 233 вже працевлаштовані, 136 отримали гранти на започаткування бізнесу. Майже тисяча людей отримала адресну допомогу, 163 ветерани та їхні родини — житлові сертифікати.