Інтерфакс-Україна
Події
19:45 14.11.2025

Київщина у 2025р. спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони - на 400 млн грн більше, ніж торік

2 хв читати
Київщина у 2025р. спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони - на 400 млн грн більше, ніж торік

Київська область у 2025 році спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони, що на 400 млн грн більше, ніж торік; на ці кошти придбано та передано військовим понад 3 500 БпЛА, 240 одиниць РЕБ, сотні засобів зв’язку, живлення, автомобілі, техніки, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Допомога нашим силам безпеки та оборони. Цьогоріч на їх підтримку ми вже спрямували 2,8 млрд грн — на 400 млн грн більше, ніж торік. Це понад 3 500 БпЛА, 240 одиниць РЕБ, сотні засобів зв’язку, живлення, автомобілі, техніки — усе те, що щодня рятує життя і наближає перемогу. Підтримка оборонців до нашої великої Перемоги має лишатися пріоритетом №1 для кожної громади Київщини, а обсяг фінансування цього напряму — збільшуватися", - написав він у телеграм-каналі за підсумками засідання регіонального Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що було проведено на Київщині у п’ятницю.

За його словами, у заході взяли участь керівник Офісу Конгресу Лілія Пашинна, в.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський, народні депутати України, представники міністерств, силових структур, голови районів та громад.

"Не менш важливою була розмова про інтеграцію Захисників і Захисниць у життя громад", - додав він. За даними ОДА, Київщина має вже 12 ветеранських просторів, 11 центрів ветеранського розвитку, 239 фахівців, які супроводжують ветеранів і демобілізованих. Працюють модулі реабілітації у громадах, функціонує сучасний центр RECOVERY, реалізуються десятки спортивних і реабілітаційних програм. Понад тисяча ветеранів скористалися послугами служби зайнятості, 233 вже працевлаштовані, 136 отримали гранти на започаткування бізнесу. Майже тисяча людей отримала адресну допомогу, 163 ветерани та їхні родини — житлові сертифікати.

 

Теги: #кошти #оборона #київська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:26 14.11.2025
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

02:22 14.11.2025
В результаті ворожого удару на Київщині постраждав чоловік, зафіксовані пожежі – ОВА

В результаті ворожого удару на Київщині постраждав чоловік, зафіксовані пожежі – ОВА

20:14 13.11.2025
Сили оборони мають значні успіхи під Куп’янськом, – командир полку "Ахіллес"

Сили оборони мають значні успіхи під Куп’янськом, – командир полку "Ахіллес"

20:13 13.11.2025
Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу з реформування моделі оборонних закупівель

Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу з реформування моделі оборонних закупівель

20:30 10.11.2025
Зеленський: Фактично кожного дня Україна застосовує далекобійні санкції проти РФ

Зеленський: Фактично кожного дня Україна застосовує далекобійні санкції проти РФ

15:19 10.11.2025
У владі думають куди перерозподілити невикористані кошти з програми "єКнига" - Кравчук

У владі думають куди перерозподілити невикористані кошти з програми "єКнига" - Кравчук

17:24 07.11.2025
Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

13:15 07.11.2025
Лісовий та Мінсоцполітики спростували інформацію про скорочення фінансування освітніх програм в держбюджеті-2026

Лісовий та Мінсоцполітики спростували інформацію про скорочення фінансування освітніх програм в держбюджеті-2026

20:24 06.11.2025
Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

19:10 06.11.2025
Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

ВАЖЛИВЕ

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

ОСТАННЄ

Свириденко: Уряд пропонує на 2026р. 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій і 30,9 млрд грн для територій, які втратили доходи

Коломойський переконаний, що Міндіч не міг очолювати схему корупції в енергетиці і з нього зробили "стрілочника"

Сирський: Розроблено комплекс заходів щодо протидії РФ у Покровсько-Мирноградській агломерації

ДПС: Для отримання податкової знижки необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3 тис. осіб – Мінрозвитку

У Києві рух транспорту мостом Метро через Дніпро 15–16 листопада частково обмежуватимуть

Магістральний водогін на Миколаївщині реконструюють за EUR3,6 млн гранту від Impact Fund Denmark - Nefco

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА