Інтерфакс-Україна
Події
12:09 14.11.2025

Макрон прийме Зеленського в Парижі у понеділок – ЗМІ

1 хв читати
Макрон прийме Зеленського в Парижі у понеділок – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон прийме президента Україна Володимира Зеленського в Парижі у понеділок, повідомляє телеканал BFMTV у п'ятницю.

"Емманюель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в понеділок, 17 листопада, в Парижі з візитом, метою якого є "підтвердження прихильності Франції до України" та "підтримка динаміки роботи, розпочатої з питання гарантій безпеки" Києва", - повідомляє мовник з посиланням на інформацією з Єлисейського палацу.

Зустріч президентів дозволить "обговорити питання двостороннього співробітництва, зокрема в енергетичній, економічній та оборонній сферах".

Також візит "дозволить підтвердити довгострокову підтримку Франції Україні та підтримати динаміку роботи, розпочатої з питання гарантій безпеки" в рамках "Коаліції охочих".

Цей дев'ятий візит Володимира Зеленського до Франції з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 року.

Теги: #макрон #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 14.11.2025
Українські воїни успішно застосували "довгі нептуни" по цілях в РФ - Зеленський

Українські воїни успішно застосували "довгі нептуни" по цілях в РФ - Зеленський

09:54 14.11.2025
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільні кроки для тиску на Росію

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільні кроки для тиску на Росію

09:36 14.11.2025
Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

09:26 14.11.2025
Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

20:56 13.11.2025
Зеленський в неділю відвідає Грецію

Зеленський в неділю відвідає Грецію

19:53 13.11.2025
Сибіга у Лондоні обговорив із британською колегою використання заморожених російських активів: Нам потрібне це рішення до кінця року

Сибіга у Лондоні обговорив із британською колегою використання заморожених російських активів: Нам потрібне це рішення до кінця року

16:50 13.11.2025
Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених

Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених

14:06 13.11.2025
Мерц у розмові із Зеленським наголосив на очікуваннях Німеччини щодо продовження Україною боротьби з корупцією та подальших реформ

Мерц у розмові із Зеленським наголосив на очікуваннях Німеччини щодо продовження Україною боротьби з корупцією та подальших реформ

13:37 13.11.2025
Зеленський обговорив із військовим командуванням кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля

Зеленський обговорив із військовим командуванням кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля

13:28 13.11.2025
Зеленський обговорив із Мерцом запуск експортного офісу для української зброї в Берліні

Зеленський обговорив із Мерцом запуск експортного офісу для української зброї в Берліні

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив перелік устаткування, яке "Славскі" зможе ввезти без мита для реалізації GORO Mountain Resort

Британія і далі підтримує ППО та ремонт української енергосистеми - посол після масованої атаки РФ

ВМС України підтвердило застосування ракет "Довгий Нептун" по цілях на території РФ

Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

Двоє людей загинули, ще сімох поранено через ворожу атаку по Чорноморську – ОВА

НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат депутата Кузнєцова, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

Сибіга розраховує на швидке втілення в життя рішень, які обговорилися на зустрічі G7

Внаслідок ударів РФ по енергетиці знеструмлено споживачів у трьох областях

Клименко: У Києві загинуло чотири людини, травмовані близько 30, під завалами можуть бути люди

НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат Гетманцева, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА