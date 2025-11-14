Макрон прийме Зеленського в Парижі у понеділок – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон прийме президента Україна Володимира Зеленського в Парижі у понеділок, повідомляє телеканал BFMTV у п'ятницю.

"Емманюель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в понеділок, 17 листопада, в Парижі з візитом, метою якого є "підтвердження прихильності Франції до України" та "підтримка динаміки роботи, розпочатої з питання гарантій безпеки" Києва", - повідомляє мовник з посиланням на інформацією з Єлисейського палацу.

Зустріч президентів дозволить "обговорити питання двостороннього співробітництва, зокрема в енергетичній, економічній та оборонній сферах".

Також візит "дозволить підтвердити довгострокову підтримку Франції Україні та підтримати динаміку роботи, розпочатої з питання гарантій безпеки" в рамках "Коаліції охочих".

Цей дев'ятий візит Володимира Зеленського до Франції з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 року.