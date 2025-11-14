Уламки впали на територію школи в Дарницькому районі Києва, двоє постраждалих у Дніпровському районі – Кличко

У Дарницькому районі Києва уламки впали на територію школи, ще за однією адресою у Подільському районі сталося загоряння в багатоповерхівці, орієнтовно на 12 поверсі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Дніпровському районі постраждали двоє осіб, одного з них медики госпіталізували.

"У Дніпровському двоє постраждалих. Одного з них медики госпіталізували", — зазначив Кличко у Телеграм-каналі.

