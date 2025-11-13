20:54 13.11.2025
Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків
Двоє чоловіків закинули внаслідок ворожої дронової атаки в селі Преображенка Оріхівської громади Пологівського району в четвер ввечері, повідомив очільник Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.
"Окупанти знову завдали удар FPV-дроном по мирному населенню. На жаль, загинули двоє чоловіків", - написав Федоров в Телеграм.
Преображенка безпосередньо межує з Оріховим, знаходиться приблизно за 11 км від лінії фронту.
В жовтні в цьому ж селі двоє мирних мешканців загинули внаслідок удару російського дрона по цивільному автомобілю.