Інтерфакс-Україна
Події
20:54 13.11.2025

Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

1 хв читати
Двоє чоловіків закинули внаслідок ворожої дронової атаки в селі Преображенка Оріхівської громади Пологівського району в четвер ввечері, повідомив очільник Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

"Окупанти знову завдали удар FPV-дроном по мирному населенню. На жаль, загинули двоє чоловіків", - написав Федоров в Телеграм.

Преображенка безпосередньо межує з Оріховим, знаходиться приблизно за 11 км від лінії фронту.

В жовтні в цьому ж селі двоє мирних мешканців загинули внаслідок удару російського дрона по цивільному автомобілю.

 

Теги: #запорізька #обстріли

