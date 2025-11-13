Інтерфакс-Україна
19:41 13.11.2025

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Оформити заявку на отримання 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Готуємося до запуску урядової програми "Зимова підтримка". Її ключовий елемент – одноразова виплата 1 000 грн для кожного громадянина, хто зараз в Україні. Сьогодні на уряді схвалили механізм виплати допомоги громадянам", - написала Свириденко по результатам засідання уряду в четвер.

Зокрема, із суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у "Дії" на 1 тис. грн.

За словами премʼєра, оформити допомогу можна і для себе, і для дитини.

Кошти можна буде отримати, подавши заявку в один із двох способів: у застосунку "Дія" — після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку "Національний кешбек" (Витратити можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони); у відділенні Укрпошти — виплата прийде на спеціальний рахунок (Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати).

Згідно умов програми, скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року.

"Мета "Зимової підтримки" — охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі і закрити базові потреби", - написала Свириденко.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, передбачено, що допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, яка на момент подачі заявки на отримання допомоги перебуває на території України, крім тимчасово окупованих територій України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації.

Також унормовано, що один з батьків, а також один з опікунів, піклувальників, законних представників малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання одноразової грошової допомоги на кожного із дітей (малолітніх, неповнолітніх осіб, над якими встановлено опіку, піклування).

Як повідомлялося, уряд очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1 тис. грн для дорослих та дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати — 14 млрд грн.

 

Теги: #уряд #виплати

