Інтерфакс-Україна
Події
19:01 13.11.2025

Шмигаль відвідав командний пункт СБС у Дніпропетровській області

1 хв читати
Шмигаль відвідав командний пункт СБС у Дніпропетровській області

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про візит до командного пункту Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у Дніпропетровській області.

"Заслухав доповідь щодо результатів діяльності угруповання Сил безпілотних систем з моменту створення. Сфокусувалися на актуальних питаннях розвитку угруповання на наступний рік. Обговорили можливості збільшення чисельності особового складу та вдосконалення забезпечення військовослужбовців", - написав Шмигаль в Телеграм у четвер ввечері за результатами візиту.

Теги: #шмигаль #сбс

