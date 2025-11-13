Шмигаль відвідав командний пункт СБС у Дніпропетровській області

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про візит до командного пункту Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у Дніпропетровській області.

"Заслухав доповідь щодо результатів діяльності угруповання Сил безпілотних систем з моменту створення. Сфокусувалися на актуальних питаннях розвитку угруповання на наступний рік. Обговорили можливості збільшення чисельності особового складу та вдосконалення забезпечення військовослужбовців", - написав Шмигаль в Телеграм у четвер ввечері за результатами візиту.