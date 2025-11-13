Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" в п’ятницю в більшості регіонів обмежуватиме електроспоживання населенню та промисловості всю добу, повідомила компанія.

"Час і обсяг застосування обмежень у пятницю, 14 листопада будуть такими: графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 2 до 4 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 0:00 до 23:59", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм у четвер.

Таким чином, цілодобові графіки запроваджуються уже кілька днів поспіль. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.