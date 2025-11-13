Керівнику ГО повідомили про нові підозри у справі про "дрони за 1,4 млн грн"

Прокурори Київської обласної прокуратури 11 листопада повідомили нові підозри у кримінальному провадженні щодо зловживань під час розподілу 1,4 млн грн, призначених для закупівлі безпілотників для військових у Бориспільському районі - керівнику ГО та його спільнику, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, керівник громадської організації вимагав 1,4 млн грн неправомірної вигоди за нібито "вплив" на виділення 2,4 млн грн одній із військових частин Бориспільського району. Він переконував командира, що саме завдяки його "сприянню" кошти було виділено, і вимагав частину суми як "винагороду"", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у четвер.

Він також підбурював військовослужбовця до незаконного привласнення бюджетних коштів: пропонував списати дрони як нібито знищені в зоні бойових дій. Для реалізації схеми залучив спільника, який допомагав із координацією та передачею коштів.

Повідомляється, що під час однієї із зустрічей керівника ГО затримано після отримання другої частини неправомірної вигоди — $31 тис. Гроші вилучено.

Раніше йому вже було повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурори 11 листопада повідомили нові підозри керівнику ГО та його спільнику: у закінченому замаху на підбурювання до заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб під час воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Керівнику організації додатково інкриміновано незаконне зберігання зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).