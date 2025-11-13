Вийшла перша серія фільму "ДБР. Резонансні розслідування"

На телеканалі "2+2" вийшла перша серія документального фільму "ДБР. Резонансні розслідування", повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зокрема, розкрито деталі авіакатастрофи в Броварах, унаслідок якої у січні 2023 року загинуло керівництво МВС. За даними розслідування, причиною трагедії став людський фактор і порушення правил польотів у складних погодних умовах. Версія втручання ззовні не підтвердилися.

Окрім того, у фільмі йдеться про мільярдні схеми розкрадання чиновниками Міністерства оборони, а також нові деталі справи львівського бізнесмена, який намагався підкупити слідчого ДБР за пів мільйона доларів.

Для створення фільму знімальна група отримала ексклюзивний доступ до матеріалів справ, відео й фото з місць подій, свідчень очевидців, які до цього не були знайомі широкому загалу.

Друга серія фільму вийде у четвер, 13 листопада, о 14:00.