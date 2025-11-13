Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

ЗС РФ вдарили по Борівській громаді Ізюмського району Харківської області, троє загиблих, одного поранено, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок російського удару неподалік с. Богуславка двоє людей загинули, ще двоє – зазнали поранень. Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи пізніше він повідомив, що один із постраждалих помер у машині екстреної медичної допомоги. Таким чином, загальна кількість постраждалих зросла до 3.