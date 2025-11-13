Зеленський щодо повернення українських дітей: Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський виступає за максимальне залучення якомога більшої кількості світових лідерів та відомих людей до процесу повернення викрадених Росією українських дітей, яких, за наявними даними, наразі більше 19,5 тисяч.

"Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей – не тільки президентів і прем’єр-міністрів. Я справді вважаю, що зустріч перших леді США та України була важливою. Ми дуже вдячні за те, що Меланія допомогла повернути деяких дітей додому, в Україну", - написав він у телеграм-каналі за підсумками обговорення цієї теми із сенаторами США, що відбулося напередодні.

За словами Зеленського, Україна також працює з Катаром, з Ватиканом. "І є деякі інші країни, які намагаються допомогти. Ми повернули понад 1600 дітей. А за нашими оцінками, їх там тисячі. Це правда – близько 19,5 тисяч викрадених дітей у Росії. Ми маємо зосередитися на тому, як їх знайти. Це дуже складно. Ми працюємо з різними розвідками", - зазначив президент.

За даними Зеленського, наразі відомо про близько 400 місць в РФ, де перебувають викрадені діти. "Це реальний факт, що ці люди взяли цю дитину, вкрали цю дитину. Це довгий і складний шлях. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей. Але це не тільки про те, як їх викрали. Це про те, як їх знайти. І це складна робота. І дуже важлива".

"Обговорили всі ці теми: поле бою, заморожені російські активи та питання викрадених українських дітей – у розмові із сенаторами США. Вдячний за їхню готовність допомогти на кожному напрямі", - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський провів онлайн-зустріч із сенаторами США. В зустрічі взяли участь Ліндсі Грем, Джинн Шахін, Річард Блюменталь, Емі Клобучар, Шелдон Вайтгауз, Майкл Беннет, Адам Шифф і Річард Дурбін.