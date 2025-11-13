Сили безпілотних систем уразили за добу 762 ворожі цілі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 762 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 306 одиниць особового складу, з яких 205 – ліквідовано; 20 точок вильоту пілотів БпЛА; 4 танки; 21 бронемашина; 2 артилерійські системи; 15 одиниць автомобільної техніки; 21 мотоцикл; 35 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–12.11) знищено/уражено 10160 цілей, з них 3478 – особовий склад противника", - повідомили СБС.