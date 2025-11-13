Інтерфакс-Україна
Події
08:05 13.11.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 762 ворожі цілі

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 762 ворожі цілі
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 762 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 306 одиниць особового складу, з яких 205 – ліквідовано; 20 точок вильоту пілотів БпЛА; 4 танки; 21 бронемашина; 2 артилерійські системи; 15 одиниць автомобільної техніки; 21  мотоцикл; 35 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–12.11) знищено/уражено 10160 цілей, з них 3478 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:06 11.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 850 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 850 ворожих цілей

17:45 10.11.2025
ССО знову уразили нафтобазу "Гвардійський" на ТОТ Криму

ССО знову уразили нафтобазу "Гвардійський" на ТОТ Криму

08:37 10.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 503 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 503 ворожі цілі

08:23 08.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 980 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 980 ворожих цілей

20:06 07.11.2025
Мадяр закликав приєднуватися до Сил Безпілотних Систем не тільки "тигрів", а й "ботанів": "Досить бігати – літай!"

Мадяр закликав приєднуватися до Сил Безпілотних Систем не тільки "тигрів", а й "ботанів": "Досить бігати – літай!"

08:21 06.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 650 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 650 ворожих цілей

20:45 04.11.2025
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

11:14 03.11.2025
Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

08:36 03.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1037 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1037 ворожих цілей

14:36 02.11.2025
СБУ і Сили безпеки та оборони уразили танкер та інфраструктуру нафтотерміналу в Туапсе

СБУ і Сили безпеки та оборони уразили танкер та інфраструктуру нафтотерміналу в Туапсе

ВАЖЛИВЕ

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

ОСТАННЄ

"Азов" та "Хартія" долучилися до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

США погодилися рік не вводити санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини - Рубіо

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Трамп підписав закон про поновлення фінансування уряду, проголосований у Конгресі

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців - Генштаб

ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

13 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Німеччина змінює систему підтримки українців, які прибули до країни з квітня 2025р. - ЗМІ

У Саудівській Аравії шкодують про те, що багато домовленостей, досягнутих у травні з Трампом, наразі реалізувати не вдалося - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА