Зеленський провів розмову онлайн з представниками Сенату США

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із сенаторами США, про що повідомив в офіційному телеграм-каналі в середу.

"Поспілкувався із сенаторами США. В зустрічі взяли участь Ліндсі Грем, Джинн Шахін, Річард Блюменталь, Емі Клобучар, Шелдон Вайтгауз, Майкл Беннет, Адам Шифф і Річард Дурбін", - повідомив Зеленський у Телеграм.

"Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Покровську, посилення ППО та наші потреби у зброї. Змістовно обговорили й збільшення тиску на Росію, зокрема через санкційні законопроєкти в Конгресі США. Щиро вдячний за роботу сенаторів на цьому напрямку, і дуже важливо реалізовувати все задля наближення миру. Детально говорили і про роботу для повернення українських дітей, яких викрала Росія, та роботу першої леді США Меланії Трамп у цьому питанні", - йдеться у повідомленні Зеленського.

Зеленський також подякував США й особисто Трампу за ухвалені санкції та закликав продовжити роботу в цьому напрямі.

"Сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем запевнили, що продовжують працювати над просуванням своїх законопроєктів щодо санкцій, а також щодо визнання Росії державою – спонсоркою тероризму, якщо вона не поверне викрадених українських дітей. За їхніми словами, цей законопроєкт має широку двопартійну підтримку", - повідомляє офіційний веб-портал Президента України.

Крім того, сенатори запевнили у незмінній двопалатній і двопартійній підтримці України з боку Сполучених Штатів і відзначили мужність українського народу в боротьбі проти російської агресії.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16848

https://president.gov.ua/news/mi-ne-bachimo-shob-rosiya-hotila-zupinitisya-potriben-bilshi-101305