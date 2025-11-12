Інтерфакс-Україна
Події
18:48 12.11.2025

Посол України у Туреччині обговорив з Умєровим актуальні питання українсько-турецької співпраці

1 хв читати
Посол України у Туреччині обговорив з Умєровим актуальні питання українсько-турецької співпраці
Фото: https://www.facebook.com

Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Наріман Джелялов повідомив про зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустемом Умєровим для обговорення українсько-турецької співпраці.

"У ході візиту до Турецької Республіки секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров відвідав посольство України в Анкарі. Під час зустрічі обговорили актуальні питання українсько-турецької співпраці, реалізацію досягнутих домовленостей, а також подальші кроки зі зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною", - написав посол у Facebook.

11 листопада секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що прибув до столиці Туреччини, аби розблокувати питання обміну полоненими.

"Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону. Будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині. Питання саме про це — відновити обміни", - написав він у соцмережах.

Теги: #умєров #джелялов #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 12.11.2025
Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених

Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених

19:02 12.11.2025
Податкова, БЕБ та НБУ мають врегулювати ситуацію з "дробленням" бізнесу фуд-ритейлу на ФОПи – фінкомітет

Податкова, БЕБ та НБУ мають врегулювати ситуацію з "дробленням" бізнесу фуд-ритейлу на ФОПи – фінкомітет

18:22 12.11.2025
Сибіга провів зустріч із Рубіо, обговорили мирні зусилля

Сибіга провів зустріч із Рубіо, обговорили мирні зусилля

20:20 11.11.2025
Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

16:49 11.11.2025
Умєров прибув у Стамбул, працюватиме для розблокування процесів обмінів полоненими

Умєров прибув у Стамбул, працюватиме для розблокування процесів обмінів полоненими

17:09 10.11.2025
Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга

Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга

09:11 09.11.2025
Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

20:29 07.11.2025
Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

16:52 07.11.2025
Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

12:08 07.11.2025
Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

ВАЖЛИВЕ

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

ОСТАННЄ

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

ВАКС заарештував підозрюваного у корупційній схемі в енергетиці Фурсенка із можливістю застави 95 млн грн

ВАКС відправив під варту фігурантку справи корупції в енергетиці із заставою у 25 млн грн

Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії

Угруповання військ "Курськˮ: Ситуація на напрямку залишається динамічною та контрольованою Силами оборони України

До Ради надійшли подання на звільнення Галущенка та Гринчук - Стефанчук

DeepState: Після зайняття Рівнопілля у ворога відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе

DroneUA планує вдвічі збільшити присутність в Україні як ексклюзивний дистриб’ютор EcoFlow

США залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби заохотити РФ до дипломатії - Рубіо

Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генплану - головний архітектор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА