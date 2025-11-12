Посол України у Туреччині обговорив з Умєровим актуальні питання українсько-турецької співпраці

Фото: https://www.facebook.com

Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Наріман Джелялов повідомив про зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустемом Умєровим для обговорення українсько-турецької співпраці.

"У ході візиту до Турецької Республіки секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров відвідав посольство України в Анкарі. Під час зустрічі обговорили актуальні питання українсько-турецької співпраці, реалізацію досягнутих домовленостей, а також подальші кроки зі зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною", - написав посол у Facebook.

11 листопада секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що прибув до столиці Туреччини, аби розблокувати питання обміну полоненими.

"Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону. Будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині. Питання саме про це — відновити обміни", - написав він у соцмережах.