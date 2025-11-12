Зеленський висловився за відставку міністрів юстиції та енергетики

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський попросив у прем'єр-міністра Юлії Свириденко заяви щодо відставки від міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко.

"Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви", - сказав Зеленський у зверненні у середу.

За його словами, далі все має вирішуватись у юридичній площині.

Окрім того, Зеленський після розмови зі Свириденко, і зазначив необхідність максимальної чистоти в енергетиці, "всіх процесів абсолютно".

"І кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо, і це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем, і добре, що Кабінет Міністрів України надаватиме повне сприяння слідству та всім процесуальним, судовим діям", - зазначив президент.

Він анонсував очищення та перезавантаження управління "Енергоатомом".