Центри протиповітряної оборони за зразком харківського буде створено ще у трьох областях - Чернігівській, Полтавській та Запорізькій

Міністр оборони Денис Шмигаль ініціює створення центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях за зразком того, що працює у Харківській області.

"Відвідав Координаційний центр ППО Харківщини, де провів нараду щодо створення таких центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях. У межах наради ухвалили низку рішень", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його словами, координаційний центр на Харківщині показав високу ефективність роботи. "Масштабуватимемо цей досвід на інші регіони, що дозволить оперативно реагувати на загрози, узгоджувати дії між усіма силами, залученими до протидії повітряним атакам, і забезпечити максимальний захист критичної інфраструктури та мирного населення", - наголосив він.