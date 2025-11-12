Виконавчий директор "Енергоатому" Басов арештований з правом застави у 40 млн грн - ЗМІ

Суд відправив під варту на 60 днів з альтернативою застави у 40 млн грн виконавчого директора з безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, повідомляє "Українська правда" в середу.

"Його підозрюють в участі у схемі розкрадань в енергетиці та інкримінують отримання хабаря у 53 тисячі доларів. За словами прокурора, є дані, що Басов планував виїзд з України, а також має відкриті рахунки за кордоном. Сам Басов заявив, що не вчиняв правопорушень і не знає людей, які фігурують у справі", - йдеться в повідомленні.

10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.