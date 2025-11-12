Інтерфакс-Україна
Події
04:33 12.11.2025

Американські ветерани відвідали Київщину в межах візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів – Калашник

1 хв читати

Київщина у вівторок приймала делегацію американських ветеранів організацій TAPS International та Troops First Foundation, які перебувають в Україні в рамках візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Разом із міністеркою Наталією Калмиковою гості зустрілися з українськими Захисниками та Захисницями регіону, щоб обговорити питання реабілітації, соціальної адаптації та розвитку ветеранських спільнот. Американські ветерани відзначили високий рівень підтримки українських військових та наголосили на важливості подальшого обміну досвідом між країнами", - написав він у телеграмі.

Калашник зазначив, що такі зустрічі нагадують: незалежно від кордонів, "ми стоїмо поруч із тими, хто бореться за свободу".

"Разом із моїм заступником Іваном Добровольським гості відвідали меморіал "Янголи Перемоги" у Мощуні, де вшанували пам’ять загиблих Героїв України. Це був момент тиші, вдячності і єдності, бо біль втрат і гордість за своїх воїнів зрозумілі без перекладу", - пише він.

За його словами, ветерани по обидва боки океану об’єднані спільними цінностями - гідністю, відданістю та побратимством. "Українські й американські ветерани - з різних країн, але з одним серцем і спільною метою", - резюмував він.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7739

Теги: #візит #ветерани #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:27 11.11.2025
Трамп переконаний, що вести справи з Китаєм слід з позиції сили

Трамп переконаний, що вести справи з Китаєм слід з позиції сили

03:07 11.11.2025
Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

13:47 10.11.2025
Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

10:48 10.11.2025
Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

08:09 10.11.2025
Сенат США ухвалив законопроєкт щодо фінансування американського уряду

Сенат США ухвалив законопроєкт щодо фінансування американського уряду

06:32 10.11.2025
Воєнні біженці з України в США опинилися перед загрозою продовольчої кризи

Воєнні біженці з України в США опинилися перед загрозою продовольчої кризи

10:21 09.11.2025
Посол ООН Джолі про щоденні атаки дронів: люди найбільше бояться бути забутими світом

Посол ООН Джолі про щоденні атаки дронів: люди найбільше бояться бути забутими світом

18:06 05.11.2025
Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ

16:08 05.11.2025
Шмигаль прибув із візитом до Латвії, підписано меморандум про зміцнення співпраці в сфері ОПК

Шмигаль прибув із візитом до Латвії, підписано меморандум про зміцнення співпраці в сфері ОПК

16:35 31.10.2025
"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

ОСТАННЄ

Данія погодила новий пакет військової допомоги Україні на 1,4 млрд крон

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 10 напрямках, 206 боєзіткнень за добу - Генштаб

Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

Громадська рада при Міноборони закликала перевірити всі оборонні контракти після плівок НАБУ у справі "Енергоатому"

Сирський: РФ найактивніша на покровському напрямку, посилила дії й у Запорізькій області

ВАКС оголосив перерву у слуханні, на якому обирається запобіжний захід для фігуранта "Мідас" Миронюка

У межах ініціативи Bring Kids Back UA врятовано велику групу дітей з окупованих територій - Єрмак

Качка: Припинення повноважень наглядової ради "Енергоатома" - перший крок до наведення ладу та усунення корупції

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

Український військовий Кузнецов, арештований в Італії, припинив голодування, заявив Лубінець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА