Американські ветерани відвідали Київщину в межах візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів – Калашник

Київщина у вівторок приймала делегацію американських ветеранів організацій TAPS International та Troops First Foundation, які перебувають в Україні в рамках візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Разом із міністеркою Наталією Калмиковою гості зустрілися з українськими Захисниками та Захисницями регіону, щоб обговорити питання реабілітації, соціальної адаптації та розвитку ветеранських спільнот. Американські ветерани відзначили високий рівень підтримки українських військових та наголосили на важливості подальшого обміну досвідом між країнами", - написав він у телеграмі.

Калашник зазначив, що такі зустрічі нагадують: незалежно від кордонів, "ми стоїмо поруч із тими, хто бореться за свободу".

"Разом із моїм заступником Іваном Добровольським гості відвідали меморіал "Янголи Перемоги" у Мощуні, де вшанували пам’ять загиблих Героїв України. Це був момент тиші, вдячності і єдності, бо біль втрат і гордість за своїх воїнів зрозумілі без перекладу", - пише він.

За його словами, ветерани по обидва боки океану об’єднані спільними цінностями - гідністю, відданістю та побратимством. "Українські й американські ветерани - з різних країн, але з одним серцем і спільною метою", - резюмував він.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7739