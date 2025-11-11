Інтерфакс-Україна
22:22 11.11.2025

У межах ініціативи Bring Kids Back UA врятовано велику групу дітей з окупованих територій - Єрмак

Велику групу дітей і підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема, за його словами, 10-річну дівчинку однокласники залякували через її українське походження, а її молодших братів у садочку змушували співати російські пісні й збирати гроші для армії окупантів.

Також 7-річна дівчинка та її 2-річний брат втратили маму через бездіяльність російських лікарів, а окупаційні служби намагалися відправити їх до інтернату, попри наявність рідних.

А 19-річного хлопця, пише Єрмак, російські військові катували й погрожували розстрілом через родича, який служив у ЗСУ, а після досягнення повноліття поставили на військовий облік.

"Сьогодні всі діти у безпеці, отримують необхідну підтримку, допомогу з документами та можливість почати життя заново у вільній Україні. Дякую Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно утримуваних осіб, а також усім партнерам, які допомогли врятувати дітей", - зазначив Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/7150

Теги: #єрмак #діти #повернення

