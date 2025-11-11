НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

Під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації — Карлсона, повідомляє Національне антикорупційне бюро.

"Саме він контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначається, з помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

"У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо "безпеки" та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ", - зазначається у повідомленні.

Бюро також опублікувало ще одну частину аудіозаписів з розслідування.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка (фракція "Голос"), під цим псевдонімом приховується бізнесмен Тимур Міндіч.

НАБУ розробляло операцію "Мідас" з літа 2024 року і наразі перейшло до її фінальної стадії.

Як повідомлялося, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики, є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", зазначалося в Телеграм-каналі у понеділок.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящіх".

Антикорупційні органи оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

НАБУ зазначає, що "15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема, АТ "НАЕК "Енергоатом".