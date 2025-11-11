Інтерфакс-Україна
Події
10:42 11.11.2025

Поліція затримала у Києві чотирьох рекетирів, які вимагали у чоловіка $50 тис

Поліція затримала чотирьох зловмисників, які вимагали у 24-річного киянина $50 тис неіснуючого боргу, інформує відділ комунікації поліції Києва

Як повідомляється на сайті правоохоронців у вівторок, потерпілий — 24-річний киянин, який займається просуванням сторінок у соціальних мережах. Як встановили правоохоронці, напередодні із ним зв’язався невідомий чоловік та запросив на робочу зустріч, нібито щоб обговорити замовлення послуг.

"Під час розмови чоловіків в автомобілі потерпілого до них раптово підсіли двоє невідомих, які одягнули чоловікові кайданки та погрожуючи пістолетом стали вимагати 50 000 доларів, який киянин був нібито їм винен. Втім, не отримавши бажаного, зловмисники втекли. Оперативники спільно із аналітиками кримінального аналізу встановили, що до вчинення злочину причетні четверо місцевих мешканців, віком від 19 до 41 року", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вони розробили детальний план злочину, відповідно до якого один з фігурантів підшукав у соціальній мережі чоловіка, який займається просуванням сторінок у соціальних мережах, та ймовірно володіє значною сумою коштів. Ще один порушник створив сторінку у месенджері та написав потерпілому під виглядом замовника послуг та домовився про зустріч. Інші двоє здійснювали безпосередній фізичний вплив та погрози.

Правоохоронці вилучили у правопорушників кайданки та пістолет, який наразі направлено на експертизу.

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Теги: #київ #рекет #поліція

