Події
19:16 10.11.2025

DeepState попереджає про ускладнення ситуації в Запорізькій області

OSINT-проєкт DeepState в понеділок ввечері прокоментував суттєве збільшення сірої зони в Запорізькій області по відтинку Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське.

"Противник збільшив свою присутність в районі даних населених пунктів, де здійснюється постійна його фіксація по всій сірій зоні. Зокрема, ворогу вдалося окупувати повністю населений пункт Успенівка, перевіряється інформація щодо окупації н.п. Солодке та Привільне. Наразі противник активно тисне на Нове та Новоуспенівське і вже починає поглинати Рівнопілля", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі проєкту.

Аналітики зазначають, що на даному відтинку дається взнаки кількісна перевага противника, що у подальшому може ставити під загрозу Гуляйполе.

"На жаль, кількісна перевага противника дається взнаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйполе, адже окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто та ускладнює перебування позицій в Зеленому Гаю та Високому (Червоному). Весь цей час Гуляйполе було неприступним містом для противника, який докладав у свій час багато зусиль, щоб спробувати залізти в місто, зокрема, з напрямку Марфопіля. Тепер відкривається новий шлях, який може ускладнити оборону важливого населеного пункту в даному районі", - наголосили фахівці проєкту.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти просунулися в Донецькій області біля села Середнє Лиманської громади Краматорського району на північ від Святогірська, села Майське Костянтинівської громади біля Часового Яру, селища Котлине Покровської громади на захід від міста, а також біля села Красногірське в Запорізькій області на межі з Дніпропетровською.

Таким чином, за минулу добу окупанти розширили площу контролю на 19 кв км, "сіра зона" зросла на 29,66 кв км за рахунок змін на новопавлівському напрямку.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,8 кв. км щодоби, що було на 43% більше, ніж позаминулого, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 6,9 кв. км.

 

