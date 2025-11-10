Операція "Мідас": через офіс зрадника Деркача у центрі Києва легалізовано $100 млн – НАБУ

Фото: https://t.me/nab_ukraine

Учасники схеми масштабної корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас", легалізували через офіс колишнього народного депутата України, а нині сенатора РФ Андрія Деркача близько $100 млн, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у відеосюжеті на Youtube-каналі у понеділок.

"Загалом упродовж документування діяльності цього офісу через нього пройшло близько $100 млн", - зазначили в НАБУ.

За інформацією бюро, офісне приміщення, яке використовувалося як велика "пральня" і де здійснювався суворий облік і велась чорна каса, розташоване в самісінькому центрі Києва та належить членам родини колишнього нардепа України, а нині – сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

При цьому гроші злочинної організації відмивалися через мережу компаній нерезидентів та осіб, які перебували за кордоном.

"Окрема увага приділялася криптовалютам. Переважна кількість операцій, зокрема і видача готівки, здійснювалася за межами України. Наприклад, під час перебування представників органів державної влади та керівників державних підприємств енергетичного сектору у закордонних відрядженнях", - зазначило НАБУ.

Відомство наголосило, що географія злочинної діяльності не мала меж: кошти могли видаватися в Африці, Північній Америці, і навіть у Москві.

НАБУ розробляло операцію "Мідас" з літа 2024 року і наразі перейшло до її фінальної стадії.

Як повідомлялося, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас", є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", зазначалося в Телеграм-каналі у понеділок.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящіх".

Антикорупційні органи оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

НАБУ зазначає, що "15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема, АТ "НАЕК "Енергоатом".