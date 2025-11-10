Незаконно добуті в результаті корупції у сфері енергетики кошти легалізовували через окремий офіс у Києві - НАБУ

Фото: НАБУ

Функція легалізації незаконно отриманих через масштабну корупційну схему в сфері енергетики коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва, повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Загалом через так звану "пральню" пройшло близько $100 млн.

НАБУ розробляло спецоперацію з викриття корупційної схеми "Мідас" з літа 2024 року і наразі перейшло до її фінальної стадії.

Як повідомлялося, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики, є член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", зазначалося в Телеграм-каналі у понеділок.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

НАБУ зазначає, що "15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема, АТ "НАЕК "Енергоатом".