Новий тип світлофорного сигналу "Грецький хрест" запровадять у Києві на одному перехресті у центрі до 11 січня

Фото: https://t.me/KyivCODR/3106

У Києві вперше в Україні на перехресті вул. Володимирської та бульв. Тараса Шевченка з 11 листопада до 11 січня буде проводитися експеримент із новим типом світлофорного сигналу "Грецький хрест", повідомляє Центр організації дорожнього руху (ЦОДР).

"Відзавтра, 11 листопада, на перехресті вул. Володимирської та бульв. Тараса Шевченка розпочинається експеримент із новим типом світлофорного сигналу "Грецький хрест". (…) Це перше таке рішення в Україні, запозичене з практики європейських країн", - повідомляється у телеграм-каналі ЦОДР у понеділок.

Зазначається, що експеримент має на меті підвищити безпеку під час виконання лівостороннього повороту.

У ЦОДР роз'яснили, що це означає. "На світлофорі встановлять додаткову секцію з червоним сигналом у вигляді рівностороннього хреста ("плюса"). Увімкнений сигнал означає, що зустрічний рух зупинено, і водій може безпечно повернути ліворуч. Таким чином, світлофорна секція "Грецький хрест" не забороняє проїзд, а навпаки підтверджує можливість маневру, оскільки зустрічний потік у цей момент стоїть", - йдеться у повідомленні.

Експеримент триватиме два місяці. Упродовж цього часу фахівці підприємства збиратимуть та аналізуватимуть дані про ефективність нової системи.