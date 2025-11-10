Інтерфакс-Україна
Події
14:15 10.11.2025

У записах НАБУ по справі "Енергоатому" фігурує член НКРЕКП – депутат

Серед встановлених Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики, що отримала назву "Мідас", є член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм-каналі у понеділок.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті регулятора, Пушкар у 2022 по 2025 роках працював виконавчим директором з правового забезпечення АТ "НАЕК "Енергоатом". 3 вересня 2025 року за результатами відкритого конкурсного відбору був призначений на посаду члена НКРЕКП.

Окрім того, за інформацією Железняка, серед учасників схеми встановлені бізнесмен Тимур Міндіч, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк та четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум"", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі у понеділок.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

НАБУ зазначає, що "15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема, АТ "НАЕК "Енергоатом".

Теги: #железняк #мідас #набу

