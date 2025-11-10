Інтерфакс-Україна
10:48 10.11.2025

Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

Кабінет міністрів ухвалив постанову про старт експериментального проєкту, який дасть змогу забезпечити ветеранам й ветеранкам після реабілітації персоналізовану допомогу на шляху повернення до повноцінного життя, повідомляє Міністерство у справах ветеранів. 

Згідно з повідомленням міністерства, проєкт зосереджується на персоналізованій допомозі та довготривалій підтримці, та передбачає: пост-реабілітаційну підтримку для забезпечення стійкого відновлення після основного курсу реабілітації; навчання навичкам самообслуговування та основ догляду за собою для мінімізації залежності від сторонньої допомоги; консультування щодо адаптації житла, транспортних засобів та робочих місць; створення умов для активної участі ветеранів й ветеранок у житті громади, сприяння працевлаштуванню; навчання членів родини щодо особливостей життя ветеранів й ветеранок після поранення та правил надання їм допомоги.

До пакету входитимуть комплекс обов’язкових та варіативних послуг, зокрема, обов’язкові послуги: підготовка індивідуального плану з посилення спроможностей з урахуванням індивідуальних потреб; допомога реабілітолога; навчання навичкам самообслуговування, самостійності та основ догляду за собою; навчання методам влаштування доступного, безпечного і ергономічного функціонального середовища вдома, на роботі, в громадських місцях; психологічна допомога.

Що стосується варіативних послуг, то вони надаватимуться з урахуванням індивідуальних потреб та можуть включати: послуги лікаря-дієтолога; послуги терапевта мови та мовлення; послуги щодо діагностики та лікування розладів сну.

"Послуги надаватимуться як окремо ветерану чи ветеранці, так і в супроводі члена сім’ї. Після поранення ветерани та ветеранки можуть зустрічатись не лише з фізичними наслідками поранень, а й із психологічними викликами, зміною звичного способу життя та необхідністю адаптації до цивільного середовища. Саме тому Мінветеранів працює над створенням комплексної підтримки, яка забезпечує відновлення фізичного, психологічного та соціального стану людини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 21 жовтня Мінветеранів розпочало збір заявок на участь у спеціалізованій програмі адаптації для ветеранів і ветеранок, які мають повну або часткову втрату зору внаслідок війни.

В червні 2024 року Кабінет міністрів схвалив надання ветеранам і військовослужбовцям права на відшкодування вартості послуг планової стоматологічної допомоги.

 

Теги: #ветерани #проєкт

