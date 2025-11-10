Інтерфакс-Україна
09:18 10.11.2025

Дві жінки постраждали у Харківській області внаслідок нічної атаки БпЛА

Два російські безпілотники вдарили по Приколотному Куп’янського району Харківської області в ніч проти понеділка, поранені двоє цивільних.

"Пошкоджено щонайменше десять приватних житлових будинків і господарчі приміщення. Дві жінки отримали поранення", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

