19:03 09.11.2025

Графіки обмеження постачання електроенергії 10 листопада застосовуватимуться впродовж усієї доби

Заходи обмеження споживання електроенергії 10 листопада будуть застосовані у більшості регіонів України, повідомила ПрАТ НЕК Укренерго в телеграм-каналі у неділю.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - сказано в повідомленні Укренерго.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг

Графіки обмеження потужності

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

 

Теги: #обмеження #енергопостачання

