19:03 09.11.2025
Графіки обмеження постачання електроенергії 10 листопада застосовуватимуться впродовж усієї доби
Заходи обмеження споживання електроенергії 10 листопада будуть застосовані у більшості регіонів України, повідомила ПрАТ НЕК Укренерго в телеграм-каналі у неділю.
"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - сказано в повідомленні Укренерго.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг
Графіки обмеження потужності
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів