Російські обстріли забрали життя трьох жителів Донеччини у суботу, шестеро людей зазнали поранень

Фото: https://t.me/UA_National_Police

За 8 листопада поліція зафіксувала 2 185 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини: три людини загинули, ще шестеро поранені.

Як повідомила Нацполіція України у неділю у телеграм, під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, селище Святогорівка, села Кіндратівка, Курицине, Новопавлівка, Новоселівка, Рай-Олександрівка.

Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 2 житлових будинки.

По Костянтинівці росіяни вдарили бомбою "КАБ-250" і трьома FPV-дронами – вбили двох цивільних осіб, ще трьох поранили. Пошкоджено 2 приватних будинки, гараж, цивільне авто, автомобіль гуманітарної місії.

Одна людина загинула в Рай-Олександрівці внаслідок влучання FPV-дрона.

У Кіндратівці ворожий FPV-дрон поцілив по цивільному авто – травмовано трьох людей.

На Дружківку війська рф спрямували FPV-дрон – пошкодили заклад освіти.

Через атаки БпЛА "Герань-2" у Курициному й Новопавлівці пошкоджено об’єкти інфраструктури.