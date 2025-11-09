Інтерфакс-Україна
Події
09:39 09.11.2025

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 85 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 970 осіб та 85 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 970 окупантів, 5 танків, 1 бронемашину, 19 артсистем, 440 БПЛА, а також 85 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб, танків – 11 335 (+5) од., бойових броньованих машин – 23 545 (+1) од., артилерійських систем – 34 340 (+19) од., РСЗВ – 1 538 (+0) од., засоби ППО – 1 239 (+0) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440) од., крилаті ракети – 3 926 (+8) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 66 880 (+85) од., спеціальна техніка – 3 993 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:21 08.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

08:14 08.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1190 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1190 військовослужбовців

07:51 07.11.2025
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 67 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 67 од. спецтехніки

08:13 06.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

07:02 06.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

14:23 05.11.2025
В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

08:15 05.11.2025
Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

20:45 04.11.2025
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

07:30 04.11.2025
Окупанти за добу втратили 840 осіб та 94 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 94 од. спецтехніки

07:10 03.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

"Укренерго" в неділю обмежуватиме електрику всю добу в більшості регіонів

Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

Відновлено оформлення громадян та транспорту на кордоні України – Держмитслужба

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

ОСТАННЄ

Посол ООН Джолі про щоденні атаки дронів: люди найбільше бояться бути забутими світом

У Києві з 10 до 24 листопада частково обмежать рух на вул. Симона Петлюри

ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

Ворог знову атакував Одещину, виникли пожежі та руйнування

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 13 осіб, у місті оголосили два дні жалоби

Харківське метро поновило перевезення пасажирів

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

9 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

У поліції показали кадри перших хвилин після нічної атаки РФ по Дніпру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА