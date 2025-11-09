Окупанти за добу втратили 970 осіб та 85 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 970 окупантів, 5 танків, 1 бронемашину, 19 артсистем, 440 БПЛА, а також 85 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб, танків – 11 335 (+5) од., бойових броньованих машин – 23 545 (+1) од., артилерійських систем – 34 340 (+19) од., РСЗВ – 1 538 (+0) од., засоби ППО – 1 239 (+0) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440) од., крилаті ракети – 3 926 (+8) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 66 880 (+85) од., спеціальна техніка – 3 993 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.