Інтерфакс-Україна
Події
07:32 09.11.2025

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

1 хв читати
Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

Російські війська за добу здійснили 651 обстрілі по 17 населених пунктах Запорізької області, є постраждала, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 651 удар по 17 населених пунктах Запорізької області. Поранено жінку внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Софіївці, Оріхову, Залізничному, Солодкому, а 400 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Рівнопілля, Цвіткове, Привільне.

Також 5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку, Рівнопілля, а 242 артилерійських удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Рівнопілля.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 07.11.2025
Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

11:06 07.11.2025
За минулу добу на Сумщині загинула одна людина, троє поранені

За минулу добу на Сумщині загинула одна людина, троє поранені

08:35 07.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, десять людей постраждали, з них одна дитина

Ворог атакував Херсонщину, десять людей постраждали, з них одна дитина

07:25 07.11.2025
Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області

19:49 06.11.2025
У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані

У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані

14:29 06.11.2025
Ворог окупував Павлівку в Запорізькій області - DeepState

Ворог окупував Павлівку в Запорізькій області - DeepState

09:28 06.11.2025
Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

08:05 06.11.2025
Восьмеро цивільних постраждало внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Восьмеро цивільних постраждало внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

20:43 05.11.2025
У Богодухові Харківської області 4 постраждалих внаслідок ворожого удару

У Богодухові Харківської області 4 постраждалих внаслідок ворожого удару

18:00 05.11.2025
Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в неділю обмежуватиме електрику всю добу в більшості регіонів

Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

Відновлено оформлення громадян та транспорту на кордоні України – Держмитслужба

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

ОСТАННЄ

Ворог знову атакував Одещину, виникли пожежі та руйнування

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 13 осіб, у місті оголосили два дні жалоби

Харківське метро поновило перевезення пасажирів

9 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

У поліції показали кадри перших хвилин після нічної атаки РФ по Дніпру

У Києві 40% вчителів на перервах спілкуються не українською - Офіс мовного омбудсмена

У Києві відкрили пам’ятний знак Десантно-штурмовим військам

Байден звинуватив Трампа у руйнуванні не тільки Білого дому, а й демократії в США

До ЗАЕС вперше за півроку підключили резервне електроживлення - Гроссі

У Костянтинівці ворожий дрон атакував авто гуманітарної місії з іноземними журналістами, обійшлося без постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА