Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

Російські війська за добу здійснили 651 обстрілі по 17 населених пунктах Запорізької області, є постраждала, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 651 удар по 17 населених пунктах Запорізької області. Поранено жінку внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Софіївці, Оріхову, Залізничному, Солодкому, а 400 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Рівнопілля, Цвіткове, Привільне.

Також 5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку, Рівнопілля, а 242 артилерійських удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Рівнопілля.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.