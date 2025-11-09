9 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 листопада 2025 року відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, День виноградаря і винороба України, Всесвітній день свободи, Міжнародний день скоромовок, Всесвітній день усиновлення, Всесвітній день лізингу.

Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Матрони і Теоктисти.

День 1354 Російська агресія - Day 1354 Russian aggression

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 30.12.2011 р. № 1209/2011.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, присвячений тим, хто своїм талантом і відданістю щодня формує, зберігає та примножує українську культуру. Митці відіграють унікальну роль не лише в житті України, але й у збереженні національної ідентичності в умовах війни. Мистецтво, яке з’являється у житті кожної людини змалечку, супроводжує її протягом усього життя, надає сенс і натхнення навіть у найтяжчі часи.

День виноградаря і винороба України

Відзначається щорічно в другу неділю листопада згідно з Указом Президента України від 22.09.2020 р. №403/2020.

Виноградники в Україні ще не входять до грона найкращих у світі, але впевнено крокують до світового визнання. Влада України сприяє розвитку виноробства в нашій державі й всіляко підтримує виноградарів та виноробів.

Всесвітній день свободи

Всесвітній день свободи – це визнання того, що боротьба за свободу триває в усьому світі. Цей день заснував у США президент Джордж Буш на честь падіння Берлінської стіни та кінця комуністичного правління в Центральній і Східній Європі. Це день, щоб замислитися над важливістю свободи як основоположного права людини і підтвердити нашу відданість захисту свободи, де б вона не перебувала під загрозою.

Такі лідери, як президент Рональд Рейган, відіграли ключову роль у завершенні холодної війни, а його знаменита промова "Зруйнуйте цю стіну!" у червні 1987 року уособлювала поштовх до подолання бар’єрів на шляху до свободи. Всесвітній день свободи слугує нагодою визнати зусилля таких лідерів і вплив їхньої рішучості перед обличчям авторитаризму.

Історія дає нам цінні уроки про ціну свободи та пильність, необхідну для її збереження. Відзначення падіння Берлінського муру, це своєрідне нагадування про необхідність політики та реформ, які мають захистити демократію від посилення репресивних режимів.

Всесвітній день лізингу

Всесвітній день лізингу відзначають 9 листопада всі професіонали лізингової індустрії. Засновником свята є Литовська авіаційна лізингова компанія AviaAM Leasing, тож першими святкувати подію почали представники авіаційної галузі.

Професійне свято, присвячене лізинговій індустрії, яка надає фінансові інструменти для розвитку бізнесу шляхом довгострокової оренди майна з подальшим викупом.

Всесвітній день усиновлення

9 листопада відзначається Всесвітній день усиновлення, який було ініційовано Хенком Фортнером у 2014 році. Він заснував краудфандингову платформу AdoptTogether для об'єднання людей на підтримку створення родин для дітей-сиріт. У дитинстві Фортнер сам виховувався в прийомній сім'ї, яка взяла до себе 36 дітей.

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

Щорічно 9 листопада у світі відзначається Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, який започаткували у пам’ять про перший напад на євреїв німецькими нацистами. Масова акція насильства відбулася 9 листопада 1938 року та отримала назву "Кришталева ніч", з цієї події розпочалось активне знищення єврейського народу (Голокост).

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Віктора Олександровича Барвінського (1885 − бл. 1940), українського історика, архівіста;

130 років від дня народження Людмили Прокопівни Шевченко (1895−1969), української етнографині, фольклористки;

75 років від дня народження Приміського Ігоря Пилиповича (1950), українського кінооператора.

Ще сьогодні:

1907 — Британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі;

1918 — На руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку;

1918 — У Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат);

1923 — У Мюнхені відбувся "Пивний путч". Спроба Адольфа Гітлера прийти до влади;

1938 — У Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію "Карпатська Січ";

1938 — У Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв "Кришталева ніч";

1947 — Команда "Динамо" (Київ) перемогла "Харчовик" (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року;

1956 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ "Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР";

1976 — У Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод;

1977 — Українська Гельсінська Група оприлюднила "Маніфест українського правозахисного руху";

1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни;

1997 — В Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

Церковне свято:

Сьогодні, 9 листопада, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Матрони й Теоктисти.

Преподобна Матрона була християнською святою, що прославилася своєю глибокою вірою та святістю життя. Відомо, що вона народилася в IV столітті в родині благочестивих християн, і з дитинства виявляла особливу духовну чутливість і благочестя. Вона жила в селі та проводила життя в молитві, покаянні і відданості Богу.

Матрона була благословенна духовними дарами, серед яких було пророче знання і здатність зціляти людей. Особливо вона була відома своєю здатністю молитися за інших і отримувати від Бога дари, які допомагали численним людям знайти мир, зцілення та духовну допомогу.

Її життя часто сприймалося як приклад того, як треба долати труднощі життя, зберігаючи глибоку віру та покору. Святу Матрону шанують за її смирення та віру, а також за її здатність прославляти Бога через служіння іншим.

Преподобна Теоктиста — свята, котра також була вірною служителькою Божою в ранньому християнському світі. Відомо, що вона була черницею і прийняла монашество в юному віці. Преподобна Теоктиста відзначалася винятковою побожністю, спокоєм і дотриманням аскетичних практик, що було характерним для святих жінок її часу.

Вона присвятила своє життя молитвам і духовному служінню в монастирі, де її чесноти стали відомими серед інших черниць і мирян. Теоктиста прославилася своїм смиренням, чистотою душі та безперервними молитвами за інших людей. Вона також була визнана за її здатність отримувати пророцтва та духовні видіння, що допомагало численним людям на їхньому шляху до спасіння.

Святу Теоктисту вважають прикладом для наслідування серед православних християн, її духовне життя є натхненням для багатьох вірян. Обидві ці святий особи, хоча й жили в різний час, є важливими прикладами того, як людина може служити Богу через своє життя, молитву та благочестя, прагнучи до святості і духовного вдосконалення.

Іменини:

Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.

З прикмет цього дня:

На 9 листопада існує кілька прикмет щодо погоди та майбутнього врожаю. Якщо йде дощ, чекайте великого урожаю пшениці наступного року; туман віщує відлигу, а іній на деревах - сильні морози незабаром. Якщо йде сніг, це може означати, що негода затягнеться, а якщо на вологій землі — весна буде ранньою і теплою.