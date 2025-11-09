Інтерфакс-Україна
06:51 09.11.2025

У поліції показали кадри перших хвилин після нічної атаки РФ по Дніпру

Росіяни в ніч на суботу атакували Дніпро дронами та ракетами, внаслідок атаки було пошкоджено будинок і наразі з'явились кадри перших хвилин з бодікамер поліцейських, повідомляє міністерство внутрнішніх справ України.

"Ворог вкотре спрямував свій удар у житловий будинок. На жаль, є загиблої та поранені. Патрульні поліцейські прибули одними з перших на місце атаки", - йдеться у повідомленні.

У МВС поінформували, що в середині будівлі були заблоковані мешканці будинку. Зокрема: люди похилого віку, мами з дітьми, підлітки та домашні тварини.

"Поліцейські разом із рятувальниками допомагали кожному, хто потребував допомоги. Попри складні умови, патрульні евакуювали всіх мешканців будинку", - додали у міністерстві.

