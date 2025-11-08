Інтерфакс-Україна
22:19 08.11.2025

Ворог втратив 93 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 93 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 69 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 93 окупанти, з яких 58 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Крім того, українські військові знищили вісім одиниць автомобільної техніки та дев’ять безпілотних літальних апаратів, також уражено танк, артилерійську систему, 13 одиниць автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та 11 укриттів для особового складу противника.

Загалом на покровському напрямку від початку цієї доби противник 69 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. Захисники стримують натиск противника, на деяких локаціях бої досі тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid037wSjp49zzfVVMR5smCwcsRgbn6utJGcsgr1k9rBa4Lg5DyeDxusSmnsZppiT35m1l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

