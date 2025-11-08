Справа про загибель військових і цивільних під час урочистостей 1 листопада на Дніпропетровщині: повідомлено про підозру командиру

Командиру підрозділу безпілотних систем повідомили про підозру в недбалості через загибель військових і цивільних під час урочистостей 1 листопада на Дніпропетровщині, тоді загинули 12 військових та семеро цивільних, повідомили в Офісі генпрокурора.

"Слідством встановлено, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області — у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення. ", - йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у телеграм-каналі у суботу.

Зазначається, що окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців.

У цей час збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу. Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офіцеру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою без визначення застави. Досудове розслідування здійснюють співробітники ДБР за оперативного супроводу СБУ.