У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

Фото: ДСНС

У Дніпрі, де ворог влучив безпілотником у житловий будинок, вже двоє загиблих, відомо про 12 постраждалих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

"Вже двоє загиблих внаслідок атаки на Дніпро. Тіло ще однієї жінки з-під завалів дістали рятувальники", - написав він у телеграмі у суботу вранці.

"За оновленими даними, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні", - додав він.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 11 постраждалих.