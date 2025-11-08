Інтерфакс-Україна
10:37 08.11.2025

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

У Дніпрі, де ворог влучив безпілотником у житловий будинок, вже двоє загиблих, відомо про 12 постраждалих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

"Вже двоє загиблих внаслідок атаки на Дніпро. Тіло ще однієї жінки з-під завалів дістали рятувальники", - написав він у телеграмі у суботу вранці.

"За оновленими даними, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні", - додав він.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 11 постраждалих.

