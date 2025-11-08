10:37 08.11.2025
У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих
Фото: ДСНС
У Дніпрі, де ворог влучив безпілотником у житловий будинок, вже двоє загиблих, відомо про 12 постраждалих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.
"Вже двоє загиблих внаслідок атаки на Дніпро. Тіло ще однієї жінки з-під завалів дістали рятувальники", - написав він у телеграмі у суботу вранці.
"За оновленими даними, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні", - додав він.
Раніше повідомлялося про одного загиблого та 11 постраждалих.