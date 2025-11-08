Інтерфакс-Україна
Події
08:17 08.11.2025

Кількість постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в дев'ятиповерхівку у Дніпрі зросла до 11

1 хв читати
Фото: ДСНС

До одинадцяти зросла кількість постраждалих внаслідок влучання ворожого ударного БпЛА в будинок у Дніпрі, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі.

"Область пережила масовану атаку. Ворог спрямував на Дніпропетровщину ракети та безпілотники. Пожежу у дніпровській багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи. Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості. Також в місті пошкоджена інфраструктура", - написав Гайвоненко у Телеграм.

Також, за його інформацією троє людей постраждали через атаку у Самарівському районі. 55-річний чоловік в лікарні в стані середньої тяжкості. Пожежу в приватному будинку вгамували. У Павлограді пошкоджене підприємство, горів гараж. У Синельниківському районі – понівечені інфраструктура, авто.

Теги: #наслідки #дніпропетровська #атака

