09:41 08.11.2025

У Прилуцькому районі Чернігівської області є влучання по об'єкту критичної інфраструктури

Обʼєкт критичної інфраструктури зазнав влучання у Прилуцькому районі Чернігівської області через ворожий комбінований удар у ніч проти суботи, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару - безпілотниками і ракетами - по обʼєкту критичної інфраструктури в Прилуцькому районі. На місці влучання виникла пожежа. Займання ліквідували вогнеборці", - написав він у телеграм-каналі.

За його даними, за минулу добу Чернігівщина потерпала від 21 обстрілу, зафіксовано 42 приходи.

Теги: #атака_рф #чернігівська_область

