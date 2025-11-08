Сили безпілотних систем уразили за добу 980 ворожих цілей

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 980 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 323 одиниць особового складу, з яких 165 – ліквідовано; 33 точки вильоту пілотів БпЛА; 2 танки; 3 бронемашини; 14 артилерійських систем; 29 одиниць автомобільної техніки; 26 мотоциклів; 108 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–07.11) знищено/уражено 6300 цілей, з них 1965 – особовий склад противника", - повідомили СБС.